Altas temperaturas e chuvas marcam o fim de semana em Mato Grosso do Sul

O fim de semana em Mato Grosso do Sul promete ser marcado por altas temperaturas e pancadas de chuva, segundo previsão meteorológica. Campo Grande, que amanheceu com céu claro e 22ºC, deve atingir 32ºC nesta sexta-feira (24), mesma máxima prevista para o sábado. No domingo, os termômetros podem chegar a 30ºC na Capital.

De acordo com a meteorologia, o volume de chuva em Campo Grande na quinta-feira variou entre 6 milímetros, registrados no bairro Santa Fé, e 18,6 milímetros, na sede da Embrapa, na Vila Popular. A região do Santa Luzia acumulou 13,6 milímetros, enquanto a Vila Progresso registrou 16,2 milímetros.

Todos os municípios do Estado permanecem sob alerta de tempestade, conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta, vigente até o fim da manhã desta sexta-feira, destaca o risco de grandes volumes de chuva, rajadas de vento de até 60 km/h e queda de granizo.

No sudoeste do Estado, Porto Murtinho pode registrar temperaturas de 38ºC nesta sexta e impressionantes 40ºC no sábado. Em Corumbá, a máxima prevista para hoje é de 36ºC, enquanto Coxim deve atingir 33ºC. Outras cidades também enfrentam calor intenso, com máximas de 35ºC em Maracaju, 34ºC em Dourados, Paranaíba e Bonito, 33ºC em Três Lagoas, Naviraí e Ivinhema, e 32ºC em Ponta Porã e Nova Andradina.

A sexta-feira deve ser de sol e variação de nebulosidade, influenciada por um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco. Contudo, a combinação de calor e umidade pode gerar pancadas de chuva típicas de verão. Em algumas áreas, essas chuvas podem ser mais intensas, com risco de tempestades.

Para o sábado e o domingo, são esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada, com possibilidade de temporais devido ao avanço de uma frente fria. Esse cenário será agravado pela atuação de uma área de baixa pressão atmosférica e pelo deslocamento de cavados, que, somados ao calor e à umidade do ar, aumentam a instabilidade climática.

