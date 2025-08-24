Pulôver de Carlo Acutis abre nesta segunda semana da canonização na Capital

Campo Grande se prepara para um momento marcante para os fiéis da Igreja Católica. Nesta segunda-feira, 1º de setembro, às 19h, a Igreja Matriz – Paróquia São Sebastião será o cenário da abertura da semana de celebrações pela canonização de Carlo Acutis, que será proclamado santo pelo Vaticano em setembro, tornando-se o primeiro da geração millennial.

O destaque da cerimônia será a chegada do pulôver azul usado por Carlo, símbolo de sua simplicidade e santidade, que será conduzido em cortejo pelo Corpo de Bombeiros até a Matriz, antes da missa de abertura.

Conhecido como o “influencer de Deus”, Carlo morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia, e foi beatificado em 2020, em Assis, na Itália. Seu primeiro milagre reconhecido pelo Vaticano ocorreu em Campo Grande, em 2013, com a cura de um menino com pâncreas anular, reforçando a ligação da cidade com a canonização.

A programação segue durante a semana, com atividades religiosas e devocionais na Matriz de São Sebastião.

Suelen Morales