UFMS passa concessão do Morenão ao Governo de MS que estuda PPP ao projeto

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A – Temporada 2025 foi oficialmente lançado na manhã dessa terça-feira (14), durante um evento promovido pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) no Bioparque Pantanal, em Campo Grande. Durante o vento, o secretário Marcelo Miranda, da Setesc (Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Cultura) confirmou que a proposta do estado foi aceita.

As conversas começaram ainda no ano passado entre governo do Estado e e UFMS sobre a concessão do estádio. Segundo Marcelo Miranda, a reitora Camila Ítavo se mostrou favorável e a possibilidade de mudança da administração foi aprovada pelo Conselho Universitário.

O secretário informou que a partir de agora serão elaborados o projetos técnicos, estrutural e acredita até fevereiro a mudança de administração deve estar assinada e o Morenão poderá se tornar uma arena esportiva no Estado.

“Tinha que passar pelo Conselho Universitário, foi aprovado no Conselho, nós já recebemos oficialmente uma resposta positiva e a gente está em tratativa agora dos detalhes desse período de concessão. Detalhes simples, a questão da manutenção nesse período em que a gente vai trabalhar viabilidade técnica. São pequenos detalhes que acredito que a gente consegue superar em 10, 15 dias, para que a gente possa finalmente começar o estudo técnico, para pensar uma PPP (Parceria Público Privada) que torne realmente Morenão um grande centro de eventos e para o futebol”, declarou Marcelo Miranda.

O estádio Morenão não recebe uma partida oficial desde 17 de abril de 2022. Já são quase três anos fechado para obras que não chegaram ao fim, mas que já consumiram mais de R$ 3,6 milhões dos cofres públicos. A Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) estima mais de R$ 30 milhões para conclusão das obras de infraestrutura.