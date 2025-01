Homem se apresenta à Polícia Civil após matar jovem durante briga em bar em Dourados

Cícero Pereira da Silva Filho, de 68 anos, se apresentou à Polícia Civil de Dourados nessa terça-feira (29) como suspeito de esfaquear e matar Rogério Fernando Gonçalves, de 29 anos, durante uma briga em um bar no Bairro Vila Cachoeirinha, em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande.

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (27), quando uma confusão generalizada envolvendo pelo menos quatro pessoas começou dentro do estabelecimento e se espalhou para as ruas próximas. O suspeito prestou depoimento ao delegado Erasmo Cubas, do SIG (Setor de Investigações Gerais), e foi liberado para responder ao inquérito em liberdade.

Segundo Cícero, ele tentou separar os envolvidos na briga, mas foi agredido e ameaçado por Rogério. Em sua defesa, o empresário relatou que foi ao fundo do bar, pegou uma faca e, ao ser atacado novamente, desferiu um golpe na perna da vítima. O golpe atingiu a veia femoral, causando uma hemorragia fatal.

Após o crime, Cícero abandonou a faca no bar e fugiu para a casa de sua irmã. Ele afirmou ter tomado conhecimento da morte de Rogério pela imprensa. Rogério Fernando Gonçalves era natural de São Paulo e estava em Dourados há poucos dias.

Ele era procurado pela Justiça paulista desde agosto do ano passado, após ser condenado a dois anos e oito meses de prisão por corrupção ativa, ao tentar subornar policiais militares. Até o momento do crime, ele ainda não havia sido localizado pela Justiça.

A Polícia Civil segue investigando as causas da briga, que também deixou outro homem ferido, possivelmente por pedradas, e busca identificar possíveis vínculos entre Rogério e os demais envolvidos no conflito.

