Dupla de Páscoa da Caixa pode pagar R$ 50 milhões neste sábado, o maior prêmio da história da modalidade

Os apostadores de todo o Brasil têm um bom motivo para sonhar alto neste feriado: a Dupla de Páscoa da Caixa Econômica Federal pode pagar nada menos que R$ 50 milhões no sorteio deste sábado (19). A estimativa do prêmio já é a maior registrada na história da modalidade, superando os R$ 37,5 milhões pagos em 2024.

As apostas podem ser feitas até as 19h de sábado, tanto nas casas lotéricas quanto pelo aplicativo Loterias Caixa ou no portal oficial. O sorteio será realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

Uma das principais características da Dupla de Páscoa é que o prêmio não acumula. “Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio e, assim, sucessivamente, conforme as regras do jogo”, informa a Caixa.

O valor é tão expressivo que permite sonhar alto: segundo simulações da própria instituição, caso o ganhador opte por aplicar os R$ 50 milhões na poupança, o rendimento mensal será de cerca de R$ 336 mil. Outra possibilidade seria comprar 650 carros populares ou até 100 casas de R$ 500 mil cada.

Para participar da Dupla de Páscoa, o apostador escolhe de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Cada concurso tem dois sorteios, dobrando as chances de ganhar.

Além do prêmio principal, a Dupla de Páscoa também premia quem acerta cinco, quatro ou três dezenas nos dois sorteios realizados.

O prazo está acabando, mas ainda dá tempo de tentar a sorte e, quem sabe, se tornar o próximo milionário do país.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais