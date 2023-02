Carlão clama por respeito entre Poderes

O presidente da Câmara Municipal, Calos Augusto Borges (PSB), durante a posse dos novos vereadores na Capital nesta quarta-feira (1), pediu por respeito entre os Poderes e falou também sobre investimentos na Casa de Leis e um novo concurso.

Carlão afirmou que investirá recurso na compra do telão eletrônico para o plenário e também comentou sobre abertura de um novo concurso em 2023.

Mas com um tom crítico ele encerrou sua fala defendendo o respeito aos poderes exigindo da prefeitura o mesmo tratamento. “Queremos que os vereadores abram o debate saudável e temos compromisso com Campo Grande, a prefeita Adriane terá todo o respeito terá dessa Casa o nosso apoio mas espero do executivo que temos o mesmo tratamento e exijo respeito”, defendeu Carlão.

A prefeita não foi na solenidade, mas foi representada pelo secretário Mario Cesar.

