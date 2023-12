Motorista invade contramão, atinge veículo e uma pessoa morre na BR-262

Um homem, identificado apenas como Alexandre, de 47 anos, morreu na noite de ontem (30), após acidente entre carreta carro de passeio, na BR-262, entre os municípios de Dourados e Sidrolândia. Ele era condutor do carro de passeio e mais duas pessoas que estavam no veículo precisaram ser socorridas e foram encaminhadas para Santa Casa de Campo Grande.

Conforme informações da polícia, o motorista da carreta alegou que iria para um posto de combustível, mas que devido a um farol com luz alta, teve a visão prejudicada. No trecho, havia um canteiro central para dividir as pistas e para não colidir a carreta no local, desviou o veículo para a esquerda, e invadiu a contramão.

Nesse momento, a carreta colidiu de frente com outro veículo. O carro, um Ford Ecoesport, ficou com a frente e a lateral destruídas. O próprio motorista da carreta acionou o socorro, mas o motorista do outro veículo ficou preso às ferragens e morreu antes mesmo da chegada do socorro.