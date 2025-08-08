‘Ruraltur MS’ terá 130 expositores com produtos que unem a produção do campo e turismo

Os dois dias de feira será realizado na feira Central, ponto símbolo do empreendedorismo

A maior feira de turismo rural de Mato Grosso do Sul acontece nos dias 21 e 22 de agosto, a Ruraltur MS. A iniciativa busca dar destaque a vivência no campo, presente na música, na culinária e no modo de receber, que se soma à produção artesanal, ao trabalho das agroindústrias e aos sabores regionais, criando um ambiente fértil para o turismo rural presente nos 130 expositores do evento.

O palco deste encontro será na Feira Central de Campo Grande. O evento é promovido pelo Sebrae com entrada gratuita voltado para toda a população e promove a conexão entre empreendedorismo, sustentabilidade, inovação, economia criativa, produção rural e turismo, em uma programação diversificada com atrações para todas as idades, das 15h às 22h.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, a feira tem como objetivo fortalecer o turismo rural, gerar oportunidades para quem empreende e aproximar a população desse universo. “Queremos mostrar a diversidade de negócios que compõem o segmento, desde atrativos turísticos, pousadas e restaurantes até produtos associados, como artesanato, mel e queijo”, antecipou sobre itens que podem ser adquiridos no local.

Mendonça ainda ressalta que o turismo por proximidade é uma tendência crescente, já que muitas pessoas têm buscado refúgio fora da cidade para momentos de descanso e conexão com a natureza. “A Ruraltur MS vem para valorizar essas experiências, conectar empreendedores, fomentar a inovação e trazer oportunidades para incluir o pequeno negócio no processo de desenvolvimento do Estado”, destacou.

Atrações

Os dois dias de Ruraltur MS trazem para o público a mostra “Isto é Mato Grosso do Sul” com atrativos turísticos, pousadas e hotéis-fazenda presentes em todas as regiões do Estado, além de uma feira de negócios com a exposição de produtos associados ao turismo e à sustentabilidade, como artesanato e produções de agroindústrias locais e de propriedades com selo de IG (indicação geográfica) que trazem diferentes tipos de mel e linguiça.

O evento também oferece aos visitantes experiências ligadas ao turismo rural e de aventura, com atrações como parede de escalada, rapel e a tradicional Fazendinha, que encanta crianças e adultos com a exposição de animais. Para valorizar a gastronomia sul-mato-grossense, a programação inclui uma Cozinha Show, onde chefes convidados irão preparar, ao vivo, receitas típicas do Estado, destacando sabores e ingredientes regionais.

Expansão de relacionamento

Outra atração da Ruraltur MS é o espaço Inova Agro, que reúne iniciativas voltadas à inovação no campo. No local, a Smart Farm apresenta o trabalho de startups com soluções tecnológicas para o agronegócio. Ainda na área rural, o evento promove o primeiro concurso do Estado para eleger os melhores queijos artesanais de Mato Grosso do Sul e oferece oficinas práticas com as unidades móveis da Rota Rural, onde o público poderá aprender a produzir laticínios, geleias, polpas de fruta e outros derivados do hortifrúti.

Durante a Ruraltur MS, empreendedores do segmento terão a oportunidade de fazer networking, conquistar novos clientes e firmar parcerias. A programação inclui uma Sessão de Negócios que possibilita conexões entre empresários, além do “Capivara Tank”, quando representantes de empresas de turismo e startups sobem ao palco para apresentar ao público os produtos e experiências que oferecem, ampliando a divulgação e geração de oportunidades comerciais.

Mais do que abrir portas para novos mercados, a feira oferece atendimento especializado aos empreendedores com orientações sobre formalização, qualificações e acesso a linhas de crédito. Para ampliar o conhecimento de quem atua no segmento a Ruraltur MS também sedia a 6ª Mostra de Turismo de Campo Grande, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades)

Por Suzi Jarde

