É neste sábado! Feira de Adoção busca novos lares para gatos resgatados de situação de maus-tratos

Ação acontece das 9h às 13h na Cobasi, em Campo Grande

Mais do que uma feira de adoção, o evento promovido neste sábado (9), em Campo Grande, é um apelo por empatia e solidariedade. A ONG Amicats, em parceria com a Subea (Superintendência do Bem-Estar Animal), realiza uma feira especial das 9h às 13h, na Cobasi. Cerca de 30 gatos estarão disponíveis para adoção, todos resgatados de uma realidade triste e insalubre.

Em junho deste ano, o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) interditou a ONG Miacats após constatar que os vários animais abrigados no local, em sua maioria gatos, estavam em condições degradantes. Desde então, a Subea assumiu provisoriamente os cuidados com esses animais, muitos dos quais estão doentes e em tratamento. Mas há também gatos saudáveis, prontos para encontrar um novo lar.

“As ONGs de proteção animal estão superlotadas e nenhuma tem estrutura para acolher a quantidade de animais resgatados. Por isso, a adoção é a única chance de oferecer uma nova vida para esses gatos que já sofreram demais. Cada adoção representa um recomeço. Esses animais precisam de amor, cuidado e dignidade. Não podemos permitir que eles fiquem sem um destino”, disse a presidente da Amicats, Ana Cristina Castro.

Adotar é um ato de amor e também de responsabilidade. Os animais disponíveis estão vacinados, vermifugados e alguns já castrados. Os interessados devem apresentar documento com foto e comprovante de residência.

Serviço

Feira de Adoção Amicats – gatos resgatados;

Data: 09 de agosto de 2025 (sábado) – 9h às 13h;

Local: Cobasi – Avenida Afonso Pena, 3665 – Centro.

