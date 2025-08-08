Festivais, feiras e música clássica são opções para fim de semana em MS

Paula Toller em Dourados e mistura de rock com esotérico agitam a sexta-feira e sábado

Festival do Sobá

De 6 a 10 de agosto, a Feira Central de Campo Grande recebe a 18ª edição do Festival do Sobá. Com entrada gratuita, o evento une tradição e inovação em uma programação cultural diversificada, com shows, apresentações artísticas, gastronomia típica e a Parada Nerd, espaço com games, karaokê temático, músicas de anime, palestras com dubladores e concurso de cosplay.

A Feira Central tem suas raízes em 1925, quando a antiga Feira Popular foi instalada na Rua Quinze de Novembro, entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho. Inicialmente marcada pela presença de imigrantes japoneses na venda de hortifrutigranjeiros, o local hoje é símbolo da diversidade cultural de Campo Grande.

CandleLight: Vivaldi, As Quatro Estações

Neste domingo, 10/08, Campo Grande será palco de uma experiência musical única com os concertos Candlelight, que trazem uma atmosfera mágica iluminada por velas e performances emocionantes. O espetáculo “As Quatro Estações”, de Vivaldi, será apresentado no Teatro Dom Bosco (Av. Mato Grosso, 225), às 18h, em um ambiente intimista e envolvente. Com duração de 60 minutos, a apresentação começa pontualmente, com liberação da entrada 30 minutos antes. A classificação etária é de 8 anos, e menores de 16 devem estar acompanhados por um adulto. A experiência continua com uma segunda apresentação às 20h, dedicada ao melhor de Coldplay e Imagine Dragons, executados pelo Quarteto de Cordas Monte Cristo.

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente no site oficial feverup.com, com seleção de data e horário. Os assentos são por ordem de chegada, respeitando o tipo de ingresso. O local é acessível para cadeirantes, e há opções de meia-entrada e reservas para grupos grandes. No programa, você encontrará hits como “Clocks”, “Something Just Like This”, “Fix You”, “Radioactive”, “Viva la Vida”, “Believer”, entre outros, todos interpretados com o toque único dos músicos. Garanta já seu ingresso e venha viver essa experiência inesquecível!

Sexta-feira (8)

Exposição O Tempo Quando Olho

A artista campo-grandense Sara Welter, conhecida como SYUNOI, leva a exposição “O Tempo Quando Olho” para Dourados, de 8 de agosto a 5 de setembro, sempre às 19h, no espaço Sucata Cultural (Rua Onofre Pereira de Matos, 815 – Centro), com entrada gratuita. A mostra reúne desenhos, ilustrações, pinturas e instalações, incluindo a série “Resquícios do Tempo”, que retrata 10 patrimônios históricos de Campo Grande, e a instalação “Em algum lugar já não existo mais”, desenvolvida como TCC em Artes Visuais. A abertura contará com vernissage e live painting.

Estreia Voantes

O curta-metragem sul-mato-grossense “Voantes” estreia no dia 8 de agosto, às 20h, na CEUD, localizada na UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), com entrada gratuita. Com linguagem sensível e estética lúdica, o filme acompanha quatro personagens em dias repetidos, onde uma faísca de cor rompe a rotina e revela a imaginação como ato de resistência. Financiado pela Lei Paulo Gustavo/MS, o projeto propõe uma reflexão sobre o poder transformador da arte.

Coletivo de Mulheres Empreendedoras

Em celebração aos 126 anos de Campo Grande, o Coletivo de Mulheres Empreendedoras promove uma programação especial ao longo de agosto, com feiras em diversas praças da cidade. Neste fim de semana, o coletivo estará na Praça Ary Coelho dia 8 de agosto, das 8h às 21h30 e dia 10, na praça da Cohab, das 8h às 14h. Com mais de 150 expositoras envolvidas, o evento reúne brechós, artesanatos, gastronomia e serviços, destacando o protagonismo feminino no empreendedorismo local. A proposta é levar cultura, oportunidades e encontros para espaços públicos que representam o espírito comunitário da capital sul-mato-grossense.

Espetáculo Acaso Caos

Nesta sexta-feira, 08/08, às 19h, o Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, 200 – Centro – Campo Grande/MS) recebe o espetáculo “Acaso Caos”, da Cia Fragmento de Dança (SP). A apresentação provoca reflexões sobre contágio emocional, histeria coletiva e os limites entre o corpo e o ambiente, uma experiência potente para sentir, pensar e encantar. A entrada é gratuita, com ingressos disponíveis pelo Sympla. Classificação: 16 anos.

Feira Baobá

Neste sábado, das 18h às 22h, acontece a Feira do Baobá, o rolê mais raiz de Campo Grande! Em edição especial para o Dia dos Pais, a feira traz delícias como pastel de queijo e carne, coxinha de carne e frango, e fatias de bolo diversos. Além disso, não perca as divertidas coxinhas de capivara (capixinha de carne, capibabe e capistel) e uma variedade de produtos como maquiagens, doces, bijuterias, perfumarias, esculturas e artesanato. Tudo isso na Praça Brasilina de Aguiar (Praça do Caiçara).

Festival Cultura Vai à Praça

Nesta sexta-feira, o Festival Cultura Vai à Praça celebra os 126 anos de Campo Grande com um “Show de Carnaval” imperdível na Praça Ary Coelho, a partir das 17h30. O evento contará com a participação das tradicionais Escolas de Samba, trazendo toda a energia das baterias, passistas, rainhas, intérpretes e casais de mestre-sala e porta-bandeira para fazer a festa. Convide a família e os amigos para pular o carnaval com muita alegria e tradição, celebrando o aniversário da cidade em grande estilo!

Feira das Trevas

Nesta sexta-feira, o Elvira Rock Bar realiza mais uma edição da Feira das Trevas, a partir das 17h. A feira reúne curadoria diversificada, com expositores independentes das áreas de artesanato, moda autoral, gastronomia, esoterismo, cultura pop, colecionáveis, acessórios, cristais, facas, copos, doces, canecas e muito mais. O evento ainda conta com apresentação de rock da banda Bar Ganhas, além de práticas como tarot, cartomancia e vivências esotéricas. A entrada é gratuita e o bar está localizado na Av. Pre. Lúdio Martins Coelho, 702, Parque Residencial União.

Paula Toller: Tour Amorosa

Também na sexta-feira (8), a cantora Paula Toller se apresenta em Dourados com a turnê Amorosa 2025, celebrando 40 anos de carreira. O espetáculo reúne sucessos da época do Kid Abelha e da carreira solo, com direção musical de Liminha e direção de arte de Gringo Cardia. O show será na Unigran, e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente.

Sábado (9)

Feiras Bosque da Paz e Mixturô

Nos dias 9 e 10 de agosto, a Praça do Papa (Av. dos Crisântemos, 457 – Vila Sobrinho) recebe uma edição especial de Dia dos Pais com a Feira Bosque da Paz e a Feira Mixturo, reunindo economia criativa, exposição de carros antigos e música ao vivo. No sábado (9), o evento acontece das 16h às 22h, com show da banda Alzira’s a partir das 17h30; no domingo (10), a programação vai das 8h às 13h. Entrada gratuita.

Espetáculo “Dona Arara vai casar”

Neste sábado, às 16h, o Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, 200 – Centro) apresenta o espetáculo infantil “Dona Arara vai casar”, do Grupo Deslimites. Voltada para toda a família, a peça traz uma divertida e sensível mensagem ambiental sobre os desafios enfrentados pelos animais do Pantanal. A entrada é gratuita, com ingressos disponíveis no Sympla (link na bio). Vagas limitadas, garanta já o seu lugar! A classificação é livre.

11ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+

Neste sábado (9), a Praça Antônio João será palco da 11ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Dourados, com o tema “Amar sem medo, viver sem culpa”. A programação começa às 14h30 com feira cultural, praça de alimentação, shows, performances, exposição de arte, DJs e a tradicional passeata pelo centro da cidade. O evento é gratuito e celebra a diversidade, a resistência e a arte, com atrações como DJ Trinity, DJ Katharina, DJ Wex, DJ Edy, além de apresentações poéticas, musicais e visuais.

Domingo (10)

2ª Mostra Campo Grande de Teatro de Bonecos

A 2ª Mostra Campo Grande de Teatro de Bonecos, promovida pelo grupo Deslimites, movimenta a capital com espetáculos gratuitos, oficinas, desfiles e exposição de bonecos, celebrando a arte dos fantoches e marionetes. A programação inclui a peça Navegantes, no domingo (10), às 10h, na Feira da Praça Bolívia (Coophafé); Dona Arara Vai Casar, na terça (12), às 14h, na EE Padre Franco Delpiano (Anel Rodoviário); Piraputanga, na quarta (13), às 14h, na EM Rural Barão do Rio Branco (Distrito de Rochedinho); e duas apresentações na quinta (14): às 9h30, na EM Rural José Patrocínio, e às 15h30, na EM Isauro Bento Gonçalves (Distrito de Anhanduí).

Feira Cool Stuff

Uma das feiras mais fashion da Capital, Cool Stuff, realizada no Capivas Bar, complete um ano e com brincadeira especial: um caça bilhetes! Serão 20 vouchers escondidos nas araras, bolsas, estantes, com 20% de desconto e kits especiais do Capivaras com ecobag, copo e chope. Haverá brindes surpresa durante o evento, upciclying, Cachaça Mecânica tocando vinil ao vivo, presença de 17 brechós com mais de 30 araras de streetweae, vintage, grifes e peças sem gênero. Será das 17h às 22h na Rua Pedro Celestino, 1079, Centro.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

