Carro com IPVA mais caro de MS é uma Ferrari de R$ 2,7 milhões

O veículo mais caro tributado no Mato Grosso do Sul é uma Ferrari Portofino, avaliada com valor venal de R$ 2.700.180,00. Assim o maior IPVA lançado no Estado é de R$ 81.005,40.

Para se ter uma ideia, esse é o segundo mais caro do Brasil, ficando atrás apenas da Lamborghini Huracan, no Estado do Paraná, com IPVA calculado em R$ 91.190,78.

Já o carro mais caro do mundo é um Rolls-Royce Boat Tail, de U$ 28 milhões, convertido em moeda nacional R$ 131.054.000,00. Desta forma, o valor da sua taxa seria R$ 5,2 milhões.

No MS, o IPVA é calculado com base no preço médio discriminado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Assim, é possível afirmar que o valor dos veículos é de responsabilidade dos revendedores, não cabendo ao Governo tabelar preços.

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 1973 para apoiar o Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP).

Já a Tabela Fipe é um indicador mensal que mensura o preço médio de motos, carros, utilitários pequenos, caminhões e micro-ônibus de diversas montadoras.

A Tabela Fipe expressa preços médios de veículos no mercado nacional, servindo como um parâmetro para negociações ou avaliações. De acordo com a Fundação, os preços efetivamente praticados variam em função da região, conservação, cor, acessórios ou qualquer outro fator que possa influenciar as condições de oferta e procura por um veículo específico.

O ano do veículo refere-se ao ano do modelo e não são considerados veículos para uso profissional ou especial. Sobre os valores, a Fipe explica que são expressos em R$ (reais) do ano de referência.

A Fipe disponibiliza consulta pública ao preço médio de veículos, sendo necessário consultar o modelo desejado na página oficial da internet www.fipe.org.br.