Riedel e Alckmin e ministros farão visita à UFN3 em 8 de novembro

Representantes da Petrobras acompanhados do secretário da Casa Civil de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rocha, estiveram nesta quinta-feira (26) nas obras da UFN3, em Três Lagoas, em uma visita técnica prévia, com intuito de acertar detalhes para inspeção, marcada para o próximo dia 8 de novembro, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates; da ministra do Planejamento, Simone Tebet; e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que, ao lado do governador Eduardo Riedel, farão um sobrevoo sobre as futuras instalações da fábrica.

O grupo irá avaliar a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III, que pertence à Petrobras, a quem cabe a decisão de eventual conclusão do empreendimento – o que pode acontecer ainda em 2023. “O Governo do Estado tem total interesse em uma solução para a obra da UFN3. A fábrica pode representar um salto no desenvolvimento não apenas de Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil”, comentou Eduardo Rocha, após a visita à unidade.

Recentemente, a Petrobras anunciou que o setor de fertilizantes voltou a pauta estratégica da empresa, que tem a União como acionista majoritário. O Governo de Mato Grosso do Sul vem trabalhando para que a retomada da UFN3 seja efetivada. A possibilidade chegou a ser tema de reunião entre Riedel, Simone e Prates em agosto, na sede da Petrobras.

