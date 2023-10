Rodada do Estadual feminino define os classificados neste final de semana

Neste final de semana, acontece a rodada de fechamento da primeira fase do Campeonato sul-mato-grossense feminino. Duas partidas foram realizadas, que pode definir os classificados para a segunda fase.

No sábado, no estádio municipal de Ribas do Rio Pardo, o Pinheiro já classificado para a próxima fase, enfrenta a Portuguesa.

Já em Campo Grande, no domingo (29), no estádio Jacques da Luz, às 9h30, o Operário terá pela frente a equipe da Seinter, de Dois Irmãos de Buriti. O time do interior é o fiel na balança para uma possível mudança na ordem de classificação.

No caso do Operário com um empate ficará na primeira colocação do grupo, não podendo mais ser alcançado pelo Corumbaense, que ainda fará na última rodada o confronto diante do Seinter. O Comercial é líder do grupo B.

REGULAMENTO

Art. 16 – Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 2 (duas) ou mais associações (clubes) nas fases, aplicam-se sucessivamente os seguintes critérios de desempate:

a) Maior número de vitórias; b) Maior saldo de gols; c) Maior número de gols marcados; d) Confronto direto (exclusivo para empates entre duas associações); e) Menor número de cartões amarelos; f) Menor número de cartões vermelhos; g) Sorteio público na sede da Federação

PRÓXIMOS JOGOS

Dia 28 – Pinheiro x Portuguesa

Dia 29 – Operário x Seinter

Dia 4 – Seinter x Corumbaense

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A

1) Operário, 7 pontos;

2) Corumbaense, 4 pontos;

3) Seinter, 0 ponto.

Grupo B

1) Comercial, 12 pontos;

2) Pinheiro, 3 pontos;

3) Portuguesa, 0 ponto

