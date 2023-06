Jovem morre afogado ao nadar em lagoa de propriedade rural

Leonardo Nogueira Alves, de 22 anos, morreu afogado na tarde de ontem (22), numa lagoa de uma fazenda localizada em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações de testemunhas, a vítima teria consumido bebida alcoólica antes de ir nadar.

Conforme informações apuradas pelo site Jornal da Nova, o jovem e outro rapaz consumiram bebida alcoólica no local quando decidiram dar um mergulho em uma lagoa que fica numa propriedade rural na BR-267.

Leonardo teria se afogado durante o banho. Colegas de trabalho teriam retirado o corpo de dentro do lado e acionado a Polícia Militar. Equipes da perícia técnica e Polícia Civil estiveram no local. Após analise, o corpo foi liberado para o IML (Instituto Médico Legal).

O boletim de ocorrência foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia de Nova Andradina como morte a esclarecer.

