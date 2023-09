Retorno de tributos federais deixa diesel mais caro a partir da semana que vem

Retomada será em três etapas; ao fim, combustível vendido em MS pode chegar a R$ 7,50, conforme ANP

Em Mato Grosso do Sul, o bolso daqueles que precisam abastecer com diesel vai pesar um pouco mais, a partir do dia 5 de setembro. Isso porque está previsto o retorno progressivo dos tributos federais (PIS e Cofins).

Em comunicado enviado ao jornal O Estado, o Sinpetro- -MS destaca que não se trata de aumento do diesel e sim do retorno do imposto, que havia sido suspenso pelo governo federal e que retorna com uma alta total de 0,31 centavos.

As alterações acontecem em três etapas. A primeira no dia 5 de setembro, com um reajuste de R$ 0,1024 centavos; a segunda, no dia 1° de outubro, R$ 0,0187; e a terceira no dia 1° de janeiro de 2024, quando o valor deve atingir R$ 0,2060.

O presidente do sindicato, Edson Lazarotto, explica que a mudança nos preços deve impactar diversos segmentos, como o transporte, os fretes, agronegócio e, sobretudo, os empresários que utilizam o combustível em larga escala. “Como é diesel, vai impactar mais no caso de caminhoneiros, de transportadoras e do pessoal que está fazendo o plantio de soja. Então, são várias situações, pois tudo que depende do diesel, com certeza vai impactar nos custos finais de cada segmento. São políticas de governo”, esclareceu Lazarotto.

Conforme última pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), a média do diesel no Estado é de R$ 6,12. O preço mínimo resultou em R$ 5,70 e o máximo R$ 7,19. Com o retorno dos impostos, o preço pode variar de R$ 6,01 a R$ 7,50.

Segundo o presidente do Sindicam-MS (Sindicato dos Caminhoneiros de Mato Grosso do Sul), Osny Bellinati, o aumento do diesel já era esperado. “Se aumenta o diesel, aumenta o frete. O problema maior é o aumento do frete, pois vai afetar toda a cadeia de preços, o leite, o óleo de soja, entre outros. Tudo aumenta e você nem percebe. Um aumento abrupto, como foi, é sentido por todos e afeta a todos. Toda a cadeia vai ser impactada, do arroz ao óleo, tudo aumenta um pouco. É o Brasil que perde”, lamentou.

O jornal O Estado pesquisou o preço do diesel em, pelo menos, oito postos da Capital. No posto Kátia Locatelli, localizado na avenida Costa e Silva, o valor do diesel comum é encontrado a R$ 5,87; e o diesel S-10 é encontrado a R$ 5,97.

No posto Sem Limite, o diesel é comercializado a R$ 5,89; já no Auto Posto Morenão, o diesel comum é vendido por R$ 5,98 e o diesel S-10 é encontrado por R$ 6,19. No Auto Posto Vitória, o diesel comum é encontrado a R$ 5,87, enquanto o diesel S-10 é encontrado a R$ 6,17; no Auto Posto Pororoca VI, o diesel é comercializado a R$ 5,89 e o S-10 a R$ 6,09; no Auto Posto Rui Barbosa, em que é comercializado apenas o diesel S-10, o valor é R$ 5,99; já no Auto Posto APN, o combustível é comercializado por R$ 6,19 e o S-10 a R$ 6,29. Por fim, no posto Alloy 1, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, o diesel é encontrado a R$ 6,29, o diesel aditivado a R$ 6,48.

Por Julisandy Ferreira– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

