Veja ao vivo a corrida 1 da Marcas Brasil Racing, Etapa Campo Grande.

Começa daqui a pouco, os treinos classificatórios da quarta etapa da Marcas Brasil Racing (MBR), no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande. O evento contará com quatro corridas nas categorias Super, A, B e Sênior. A primeira prova está marcado para daqui a pouco, às 11h de hoje (2).

O evento da Marcas Brasil Racing em 2023, contará com seis etapas. Ela iniciou no dia 12 de março, em Goiânia, passando por Cascavel (PR) e Tarumã (RS), chegando em Campo Grande, trazendo muita emoção aos pilotos, em uma das pistas mais desafiantes da temporada.

Logo após Campo Grande(MS), as próximas duas últimas etapas será em Curvelo (MG), no dia 22 de outubro e fechando a temporada na cidade de Londrina (PR), no dia 26 de novembro.

Horários das corridas:

Corrida 1:

Hoje (01), às 11h15

Corrida 2:

Hoje (01), ás13h

Corrida 3:

Amanhã (02), às 09h30

Corrida 4:

Amanhã (02), às 13h30

Acompanhe os links das corridas abaixo da etapa Campo Grande.

Treino classificatório: https://www.youtube.com/watch?v=0DhuFt5RFm8

Corrida 1: https://www.youtube.com/watch?v=rBkYt54P57k

Corrida 2: https://www.youtube.com/watch?v=XjJHpFOQH3M

Corrida 3: https://www.youtube.com/live/8_RWB8GBhn0

Corrida 4: https://www.youtube.com/live/2rpYio47miU

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.