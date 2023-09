Prefeitura de Dourados mantém ações de recuperação dos estragos após temporal

Em Estado de Emergência, a prefeitura de Dourados mantém as ações de recuperação dos estragos provocados pelo temporal que atingiu a cidade, na noite da última quarta-feira (30). As equipes estão nas ruas, onde realizam a distribuição de cobertores, lonas, roupas e alimentos, o cadastro e encaminhamento das famílias, além dos atendimentos em toda a cidade, para a remoção de árvores, resíduos, entre outros.

Até o momento, mais de 50 famílias, a maioria oriunda dos bairros Greenville e Residencial Ildefonso Pedroso, receberam cestas de alimentos, colchões, lona e telhas. Também foram atendidos moradores que precisaram refazer os documentos pessoais perdidos na chuva e muitas pessoas com ferimentos pelo corpo. As equipes ainda fizeram a distribuição de roupas e calçados e o encaminhamento para abrigo.

Entre as pessoas que precisaram ser alojadas, a Semas encaminhou os homens para a Casa da Acolhida e mulheres e crianças para o Ceia (Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto), que recebeu 75 colchões e realizou a distribuição de refeição.

A Prefeitura manteve em vigência o contrato de marmitas que seguem em distribuição para a população afetada. Ainda foram disponibilizados dois veículos em apoio às equipes e distribuídas 300 cestas de alimentos.

Um posto de coleta de doações foi montado na sede da Guarda Municipal, no Parque Arnulpho Fioravanti, atrás do Terminal Rodoviário. São aceitos alimentos, roupas, cobertores, materiais de construção, entre outros. Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3424-2309.

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) colocou à disposição, da Prefeitura de Dourados, uma frota de quatro caminhões basculante e uma pá-carregadeira para trabalhar na limpeza urbana do município, na área afetada pelo temporal.

Segundo o engenheiro da regional de Dourados, Jorge de Luca, o cronograma de trabalho segue até este sábado (2). “Os serviços são focados na desobstrução das ruas da cidade, como limpeza do barro e remoção de entulhos e galhos de árvores”, disse.

Por meio da Semop (Secretaria Municipal de Obras Públicas de Dourados), a Prefeitura de Dourados lidera a força-tarefa. Os operários que trabalham na ação também foram convocados, pela gestão municipal.

Por Michelly Perez – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

