Restituição do IR 2025: consulta ao primeiro lote será liberada na sexta-feira (23)

Mais de 6,2 milhões de brasileiros devem receber valores até o fim do mês; prioridade inclui idosos, professores e quem usou Pix

A Receita Federal vai liberar nesta sexta-feira (23), às 10h, a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2025. O pagamento está previsto para o dia 30 de maio e, segundo o órgão, será o maior já registrado até hoje — tanto em número de pessoas quanto em volume de dinheiro. Ao todo, mais de 6,2 milhões de contribuintes devem receber R$ 11 bilhões.

Todos os contemplados neste primeiro lote fazem parte de grupos considerados prioritários, como idosos, professores, pessoas com doenças graves e quem declarou usando as ferramentas mais recentes da Receita.

Entre os que vão receber primeiro estão:

Contribuintes com mais de 80 anos;

Pessoas entre 60 e 79 anos;

Quem tem deficiência física, mental ou doenças graves;

Professores cuja principal fonte de renda seja o magistério;

E, novidade deste ano, quem optou pela declaração pré-preenchida combinada com restituição via Pix — mesmo sem prioridade legal, esse grupo passou a ser favorecido na fila.

A consulta pode ser feita pela internet, no site oficial da Receita Federal , na área “Meu Imposto de Renda”. O aplicativo do órgão, disponível para celulares, também permite verificar se a restituição está liberada.

Se o contribuinte não estiver neste primeiro lote, é possível acompanhar sua situação no portal e-CAC. Caso haja alguma pendência na declaração, ainda dá tempo de corrigir com uma retificadora e tentar ser incluído nos próximos pagamentos.

Quem tiver a restituição aprovada, mas por algum motivo não receber — como erro na conta bancária informada — poderá solicitar o resgate direto no Banco do Brasil, por telefone ou no portal do banco. Os valores ficam disponíveis por até um ano.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram