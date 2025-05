Yopará–Chanpuru: Evento celebra a mistura como resistência em cervejaria de Campo Grande

Performance musical e divulgação de livro marcam a celebração

No dia 22 de maio, às 19h30, acontece evento Yopará–Chanpuru que marca a divulgação do livro O Borco e a Furna, de Yuri Zacra, lançado durante o Festival América do Sul em Corumbá, em diálogo com uma apresentação musical de Crystian Proença, tocando o Sanshin, instrumento tradicional da ilha de Okinawa.

A celebração acontecerá na cervejaria Éden Beer, localizada na Av. Mato Grosso, 68 – Centro, Campo Grande/MS). A entrada é gratuita, e o livro estará à venda por R$ 55.

A palavra Yopará no contexto guarani, nomeia um prato coletivo e festivo feito de sobras e variedades — mas também designa uma língua de contato: a fusão viva entre português, espanhol e guarani paraguaio. A palavra vem de uma raiz guarani que significa “manchar”, “colorir” ou “misturar”, e carrega a ideia de entrelaçamento e diferença. Já chanpuru, de origem okinawana, significa “mistura” e é usada para designar tanto pratos típicos da culinária local quanto a própria cultura da região — marcada também pelo entrelaçamento entre tradições chinesas, sul-asiáticas e ocidentais Ambas as palavras, vindas de universos distintos, expressam com sabor e força poética a ideia de encontro entre diferenças e invenção através da necessidade.

É dessa ideia — de mistura como criação — que nasce Yopará–Chanpuru. O evento apresenta a obra O Borco e a Furna, livro de Yuri Zacra lançado durante o Festival América do Sul, um projeto incentivado pelo investimento do FIC e apoio da Fundação de Cultura do MS.

A apresentação acontece em diálogo com a performance musical de Crystian Proença, que interpreta canções regionais do estado de Mato Grosso do Sul e peças tradicionais com seu Sanshin, instrumento de três cordas típico de Okinawa. Ao longo da apresentação, os artistas comentam as histórias e sonoridades dos dois instrumentos — a Viola de Cocho, patrimônio imaterial brasileiro, e o Sanshin, símbolo cultural do arquipélago de Ryukyu — propondo um espaço de escuta e fabulação sobre o que nasce do encontro entre margens geográficas, transfronteiriças e culturais tão distintas.

A apresentação também é uma celebração da resistência e da criatividade popular, onde a escassez se transforma em invenção. A Viola de Cocho, tradicionalmente feita de um só bloco de madeira escavada, e o Sanshin, construído com pele de cobra e materiais simples, carregam em si a engenhosidade e resistência de seus povos. No centro do evento, pulsa a ideia de que da

mistura — como no preparo de um prato ou no improviso de um idioma — surge algo novo: um terceiro sabor, uma terceira língua, uma terceira margem. Algo que mesmo o livro o Borco e a Furna propõe ao pensar a Viola de cocho como um artefato ecológico situado. Num de seus trechos, lê-se:

“A Viola, em sua materialidade, imita o destino e a orientação da população que representa, a qual a anima e a faz celebrar; de um lado é morro, se borcada, do outro, é cocho mesmo, escavado e sulcado, musicalmente pronto para cortar rios, percorrer correntes…”

Yuri Zacra

Professor de língua portuguesa e literatura, com atuação em projetos voltados à preservação de bens culturais e políticas públicas. Mestre em Teoria e História Literária pela Unicamp, pesquisou o pensamento de Ludwig Wittgenstein e as literaturas europeia e brasileira dos séculos XVI e XVII. Dedicou-se ainda ao estudo do patrimônio imaterial no Mato Grosso do Sul, com ênfase na tradição da Viola de Cocho, nas rezas guarani e na cultura da erva-mate. É autor de O Borco e a Furna e foi curador do acervo do escritor Djacir Menezes na Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Crystian Proença

Linguista, músico e o maior difusor do Sanshin no Centro-Oeste. Professor do instrumento e diplomado por uma escola tradicional de Okinawa, foi condecorado com o título de Embaixador da Boa Vontade de Okinawa, reconhecimento concedido a quem promove os laços culturais da ilha com o mundo. Com um repertório que vai do clássico okinawano à experimentação regional, Proença propõe novas escutas e pontes entre culturas musicais.

Serviço

Evento: Yopará–Chanpuru – Apresentação do livro O Borco e a Furna e performance musical com Sanshin

Produção Executiva: Karen Freitas

Data: 22 de maio de 2025

Horário: 19h30

Local: Éden Beer – Av. Mato Grosso, 68 – Centro, Campo Grande (MS)

Entrada: Gratuita

Venda do livro: O Borco e a Furna, disponível no local por R$ 55

Duração da apresentação: Aproximadamente 30 minutos

Informações adicionais: O evento contará com explicações sobre os instrumentos tradicionais Viola de Cocho e Sanshin, além de um momento de conversa com o público.

