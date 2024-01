Representantes de MS trazem inspirações da maior feira do comércio varejista nos EUA

Empresários e representantes do Senac MS que participam da NRF 2024 – Retail’s Big Show, em Nova York (EUA), devem trazer na bagagem muitos insights para inspirar os negócios no Brasil. O grupo, formado por 16 pessoas do Estado e mais seis do Pará, faz uma imersão de três dias no maior evento do varejo mundial. Segundo o diretor do Senac MS, Vitor Mello, dentre os temas mais discutidos pela equipe estão a venda com propósito, o papel da inteligência artificial (IA) e a importância da base de dados no setor.

Vitor ressalta que a IA tem sido apontada como um motor para aumentar a produtividade e reduzir desperdícios, movendo-se em direção a operações mais eficientes. “Os debates evidenciam a carência atual de dados no varejo, como tíquete médio, peças por atendimento e venda por metro quadrado. Observou-se também uma transformação gradual do varejo, expandindo-se para agregação de serviços e retail media”, afirma Vitor Mello.

A busca e a utilização de dados para fidelização do cliente emerge como um ponto crucial, especialmente por meio de experiências personalizadas e produtos exclusivos. Um exemplo bem sucedido apresentado é da Ulta Beauty, que tem 42 milhões de membros ativos em seu programa de relacionamento, contribuindo para 95% de suas vendas. Um aspecto a ser ressaltado é a importância das parcerias, como demonstrado pela Crocs em seus famosos colabs.

Outro ponto relevante das discussões é a força da loja física e do design. Pesquisa apresentada na feira demonstrou que 63% dos consumidores ainda preferem a experiência de visitar o espaço presencial. O diretor do Senac MS destaca que o espaço físico permanece vital e a integração entre o físico e o on-line pode aumentar as vendas em até 33%. O fato foi evidenciado pelo exemplo da Five Below, que mesmo com apenas 5% das vendas on-line, usa o canal para criar tráfego para a loja física.

Leia mais: Representantes da Fecomércio MS participam de primeira reunião do ano da CBóptica

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram