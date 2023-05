Representantes da Fecomércio MS participam de primeira reunião do ano da CBóptica

A conselheira titular da Fecomércio MS na Câmara Brasileira do Comércio de Produtos e Serviços Ópticos (CBóptica) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Célia Souza, e a gerente de Relações Institucionais da Fecomércio MS, Tatiana Maachar, participam nesta sexta-feira (12) da primeira reunião do ano da Câmara, que é realizada na sede da CNC, no Rio de Janeiro.

Na pauta de discussões, os encaminhamentos e desdobramentos das demandas da Diretoria Jurídica e Sindical, como classificação da atividade óptica por grau de risco e a atividade óptica exercida pelo MEI; o comércio de produtos ópticos em farmácias; o projeto “Óptica Legal”, e assuntos relacionados ao acompanhamento de leis que impactam na atividade.

A CBóptica faz parte das Câmaras Brasileiras do Comércio e Serviços (CBCS), órgãos consultivos da presidência da CNC e que foram criadas por proposta dos interessados, com objetivo de oferecer estudos e sugestões para a ação política da entidade em apoio e defesa das categorias econômicas nelas representadas.

