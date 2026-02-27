Renda domiciliar per capita em Mato Grosso do Sul chega a R$ 2.454 em 2025, aponta IBGE

Estado fica acima da média nacional, que foi de R$ 2.316 no ano passado

O rendimento nominal mensal domiciliar per capita em Mato Grosso do Sul alcançou R$ 2.454 em 2025, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O valor coloca o estado acima da média nacional, que ficou em R$ 2.316.

O indicador varia amplamente entre as unidades da federação. Enquanto o Maranhão registrou R$ 1.219, o menor rendimento do país, o Distrito Federal apresentou o maior valor, com R$ 4.538.

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul aparece atrás do Distrito Federal (R$ 4.538), mas à frente de Mato Grosso (R$ 2.335). Goiás registrou R$ 2.407.

O rendimento domiciliar per capita é calculado pela divisão do total dos rendimentos domiciliares pelo número de moradores. Entram na conta os rendimentos de trabalho e de outras fontes, considerando todos os residentes do domicílio, inclusive pensionistas e empregados domésticos.

Os valores têm como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) e levam em conta os rendimentos brutos efetivamente recebidos no mês de referência, acumulando informações das primeiras visitas realizadas ao longo dos quatro trimestres de 2025.

A divulgação atende à Lei Complementar 143/2013, que define critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE). Os dados são utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo dos fatores que influenciam a distribuição dos recursos.

O IBGE informou que, após os impactos da pandemia nos anos de 2020 a 2022 — quando houve queda na taxa de aproveitamento das entrevistas domiciliares — o cálculo voltou a utilizar como referência a primeira visita aos domicílios a partir de 2023, com a normalização da coleta de dados.

