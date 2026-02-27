Brasília recebe celebração dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis no dia 3 de março

Evento reunirá autoridades e representantes da cultura sulista em programação com exposições, palestras e apresentações musicais

Os 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis serão celebrados no próximo dia 3 de março de 2026, em Brasília. A programação está marcada para começar às 16h, no Instituto Serzedello Corrêa, e deve reunir autoridades, convidados e representantes da cultura do Sul do país.

A iniciativa destaca a importância histórica das reduções jesuíticas, que marcaram o encontro entre povos indígenas guaranis e missionários europeus, deixando um legado cultural, religioso e arquitetônico que atravessa séculos e integra a formação histórica do Rio Grande do Sul e de outras regiões do Cone Sul.

A programação prevê exposição de fotografias, mostra de miniaturas históricas, palestras temáticas, declamação de poesias e apresentações musicais com grupos regionais. A proposta é promover um momento de integração cultural e reflexão sobre a herança missioneira.

A organização solicita que os interessados confirmem presença até o dia 26 de fevereiro, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pelos organizadores.

