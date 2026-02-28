Sábado é de tempo firme e variação de nebulosidade em quase todo o MS

Apesar da condição mais estável, não se descartam pancadas de chuva isoladas e tempestades pontuais acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões centro, norte e nordeste

Neste sábado (28), a previsão indica tempo mais firme em grande parte de Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Esse padrão favorece a elevação das temperaturas, que podem atingir valores entre 36°C e 38°C, além da redução da umidade relativa do ar, com índices variando entre 20% e 40%, especialmente nas regiões pantaneira, sudoeste e sul do estado do estado.

Apesar da condição mais estável, não se descartam pancadas de chuva isoladas e, de forma pontual, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões centro, norte e nordeste do estado, devido ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade.

Os ventos atuam entre o quadrante sul e oeste com velocidades que variam entre 30 e 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 19-22°C e máximas entre

33-36°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 21-26°C e máximas entre 35-38°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 21-23°C e máximas entre 32-35°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 20-23°C e máximas entre 30-33°C.

