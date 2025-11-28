Receita libera R$ 13,4 milhões em restituições da malha fina para 6,5 mil contribuintes de MS

A Receita Federal paga nessa quinta-feira (28) o lote de restituições da malha fina para 6.568 contribuintes de Mato Grosso do Sul, totalizando R$ 13.410.754,21. Os valores serão depositados diretamente na conta bancária indicada na declaração ou enviados pela chave Pix do tipo CPF.

Do total de contemplados, 4.228 contribuintes são referentes ao exercício de 2024, somando R$ 8.067.154,28. Os demais pagamentos fazem parte de lotes residuais de anos anteriores, liberados após correções ou regularização de pendências.

A consulta ao lote foi disponibilizada na sexta-feira (21) e pode ser feita na página da Receita Federal, acessando a aba “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar a Restituição”. O acompanhamento também é possível pelo aplicativo da Receita em celulares e tablets. Quem não estiver entre os contemplados deve acessar o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) para verificar o extrato da declaração e identificar possíveis inconsistências.

Em todo o país, 214.310 contribuintes receberão R$ 494,09 milhões neste lote. Em outubro, outros 4.226 sul-mato-grossenses que haviam caído na malha fina e depois regularizado a situação foram contemplados, totalizando R$ 7.407.991,26 em restituições.

Se o depósito não for realizado na conta informada na declaração, a restituição ficará disponível por até um ano no Banco do Brasil (BB). O contribuinte pode solicitar o resgate pelo Portal BB ou pelos telefones:

– 4004-0001 (capitais)

– 0800-729-0001 (demais localidades)

– 0800-729-0088 (pessoas com deficiência auditiva)

Após o período de um ano, o pedido passa a ser exclusivamente pelo Portal e-CAC, na opção “Solicitar Restituição Não Resgatada na Rede Bancária”.

Têm prioridade no pagamento, contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida, quem optou por receber via Pix (chave CPF), idosos entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou doença grave, profissionais do magistério e contribuintes com mais de 80 anos.

A Receita reforça que a regularização de pendências é fundamental para que a restituição seja liberada nos próximos lotes.

