Funsat oferece 1.314 vagas de emprego em Campo Grande nesta sexta (28)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho), por meio da sua Agência de Empregos, divulga nesta sexta-feira (28) a oferta de 1.314 vagas de trabalho, distribuídas em 912 profissões, com oportunidades oferecidas por 180 empresas de Campo Grande.

Para participar dos processos seletivos, o trabalhador deve manter o cadastro atualizado no sistema da Fundação.

Vagas sem exigência de experiência – com treinamento remunerado (75 funções): Ajudante de cozinha (2), Ajudante de serralheiro (2), Atendente de cafeteria (6), Atendente de padaria (3), Auxiliar de padeiro (5), Classificador de grãos (4), Lavador de ônibus (8).

Destaques do quadro geral de vagas: Açougueiro (19), Ajudante de carga e descarga (30), Assistente de vendas (4), Auxiliar de armazenamento (6), Auxiliar de padeiro (5), Churrasqueiro (2), Fiscal de prevenção de perdas (28), Mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10), Motorista de caminhão (8), Operador de caixa (159) – sendo 137 com urgência.

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD): Atendimento exclusivo no Guichê 1 da Funsat (piso térreo). Há sete vagas disponíveis, com destaque para: Empacotador à mão (5), Auxiliar de limpeza (2).

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992 – Vila Glória, com atendimento para intermediação de vagas de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.