Mudança no Imposto de Renda isenta quase 393 mil contribuintes no Estado

Levantamento da Receita Federal mostra que 162,9 mil trabalhadores passam a não pagar o tributo a partir de 2026

A ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), sancionada nesta quarta-feira (26) pelo presidente Lula, vai retirar do pagamento do tributo quase 393 mil contribuintes em Mato Grosso do Sul. As novas regras valem para a declaração do próximo ano.

Dados do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal (CETAD) apontam que 162.987 trabalhadores que ganham até R$5 mil por mês no estado entrarão na faixa de isenção a partir de 2026. Outros 82.010 contribuintes, com renda entre R$5 mil e R$7,35 mil mensais, terão descontos progressivos.

Atualmente, cerca de 229,6 mil declarantes já não pagam o Imposto de Renda em Mato Grosso do Sul. Com a atualização da tabela, esse total sobe para aproximadamente 392,6 mil isentos.

Em todo o país, a mudança beneficia cerca de 15 milhões de brasileiros, entre novos isentos e contribuintes que terão redução no valor devido.

