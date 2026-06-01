Receita Federal bate recorde com recebimento de 44,39 milhões de declarações do IRPF 2026

Uso de ferramentas digitais cresce e pré-preenchida já representa quase 60% dos envios

A Receita Federal recebeu 44,39 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2026. O número é recorde e supera a estimativa inicial de 44 milhões.

O total representa alta de 2,4% em relação ao ano passado, quando foram entregues 43,34 milhões de declarações dentro do prazo.

O avanço está ligado principalmente ao aumento do uso de serviços digitais, como a declaração pré-preenchida e o aplicativo Meu Imposto de Renda.

A modalidade pré-preenchida atingiu 59,8% das entregas, o maior índice da série histórica. Apesar disso, a Receita reforça a necessidade de conferência dos dados antes do envio, já que as informações são fornecidas por terceiros.

O aplicativo Meu Imposto de Renda respondeu por 22% das declarações enviadas. O restante foi feito pelo Programa Gerador da Declaração (PGD), instalado no computador, que concentrou 78% dos envios.

Segundo a Receita, os números indicam uma mudança gradual no perfil dos contribuintes, com maior uso de plataformas digitais.

Cerca de 56% das declarações têm direito à restituição. O primeiro lote foi pago em 29 de maio e somou R$ 16 bilhões, beneficiando quase 9 milhões de pessoas.

O calendário de restituições foi reduzido de cinco para quatro lotes. Os próximos pagamentos estão previstos para 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto.

Quem perdeu o prazo ainda pode enviar a declaração, mas está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, além de possíveis restrições no CPF.

As doações feitas diretamente na declaração para fundos sociais somaram R$ 419,6 milhões em 2026. A Receita estima que o potencial desse mecanismo ainda é muito maior.

No balanço final, o órgão destaca a consolidação dos serviços digitais e a simplificação do processo de entrega do IRPF.

Com informações da Agência Brasil.

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