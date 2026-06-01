Trump designa novo embaixador no Brasil

O presidente Donald Trump nomeou nesta segunda-feira (1º) Daniel Perez como o novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil.

Republicano, Perez é o presidente da Câmara de Representantes da Flórida. A designação será encaminhada para confirmação do Senado americano.

Com a chegada de Perez, os EUA voltarão a ter um embaixador no país desde que Elizabeth Bagley indicada por Joe Biden deixou o posto após o fim do mandato do democrata. A missão americana no Brasil é atualmente comandada pelo encarregado de negócios, Gabriel Escobar.

De acordo com seu site oficial, Perez é cubano-americano de primeira geração. Ele foi eleito para a legislatura estadual pela primeira vez em 2017.

Por RICARDO DELLA COLETTA E ISABELLA MENON / FOLHA PRESS

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