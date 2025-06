Receita Federal libera consulta ao 2º lote da restituição do Imposto de Renda 2025

A Receita Federal liberou nesta segunda-feira (23) a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025. O lote inclui também restituições residuais de exercícios anteriores e vai beneficiar mais de 6,5 milhões de contribuintes em todo o país, com a liberação de R$ 11 bilhões no total.

A consulta pode ser feita por meio do site da Receita Federal ou pelo aplicativo oficial da instituição. O pagamento será feito no dia 30 de junho, na conta bancária ou chave Pix informada na declaração.

Prioridades no segundo lote

Do valor total liberado, R$ 1,7 bilhão será destinado a contribuintes que têm prioridade legal, conforme os seguintes grupos:

– 148.090 idosos acima de 80 anos;

– 1.044.585 pessoas entre 60 e 79 anos;

– 91.363 contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave;

– 496.650 professores, cuja principal fonte de renda é o magistério.

Além desses, a Receita destaca que 4.764.634 restituições serão pagas a contribuintes que, embora não tenham prioridade legal, optaram pela declaração pré-preenchida ou pelo recebimento via Pix, critérios que passaram a influenciar na ordem de pagamento.

Valores não creditados

Em casos em que o depósito não seja realizado na conta informada, o valor da restituição ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nessa situação, o contribuinte deve reagendar o recebimento por meio do portal www.bb.com.br/irpf ou entrando em contato com a Central de Relacionamento BB, pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) ou 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

Calendário completo da restituição do IRPF 2025:

– 1º lote – 30 de maio

– 2º lote – 30 de junho

– 3º lote – 31 de julho

– 4º lote – 29 de agosto

– 5º lote – 30 de setembro

A Receita reforça que os contribuintes que identificarem pendências na declaração ainda podem regularizar a situação para entrarem nos lotes seguintes.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais