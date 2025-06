João Gomes será a atração nacional do MS ao Vivo do mês de julho

A edição de julho do projeto MS ao Vivo terá como atração o forró do pernambucano João Gomes. A apresentação acontece no dia 13 de julho, a partir das 17 horas, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A abertura fica por conta do sanfoneiro e multi-instrumentista Gabriel Chiad. A entrada é gratuita.

As redes sociais se tornaram um grande palco para a divulgação de artistas, entre eles, João Fernando Gomes Valério, nome de batismo do novo fenômeno do Brasil, de apenas 20 anos e natural de Serrita, em Pernambuco. João Gomes, vem alcançando ano após ano números super expressivos nas plataformas de áudio e vídeo do país.

Em 2021, o artista viralizou no TikTok com o challenge da música “Meu Pedaço de Pecado”. Com coreografia única da mão fechada batendo na mão aberta, uma característica de gesto que todo brasileiro sabe fazer quando se vê “encurralado” em uma situação e com diversos contextos para expressar a letra de composição. Atualmente, a faixa já foi reproduzida milhares de vezes somente nas redes sociais.

A carreira teve início nas festas interioranas e vaquejadas, porém, foi com vídeos no Instagram, plataforma que já soma mais de 14 milhões de seguidores, que o jovem artista alcançou o sucesso. Hoje, ele detém uma extensa agenda de apresentações pelo Brasil inteiro e programas de TV. Mesmo com todo esse agito, para João ainda é o início de um sonho, que começou a se realizar.

Em 2021, João gravou o primeiro DVD da carreira. Intitulado de “Eu tenho a Senha”, foi um dos mais relevantes projetos audiovisuais do ano, com grandes hits que já somam bilhares de visualizações apenas no YouTube.

Além do sucesso gigantesco de “Meu Pedaço de Pecado”, o jovem emplacou, também, na mesma playlist do Spotify “Aquelas Coisas” ,“Se For Amor”, “Mete um Block Nele”, “Meu Bem” e “Eu tenho a senha”, que inclusive ganhou a trilha sonora de “Pantanal”, na Rede Globo. 2024 começou com pé direito. Além do nascimento de Jorge, seu primeiro filho, João levou o Trio do Pizro, para algumas capitais do Brasil. João Gomes é uma promessa de Deus e “Aquelas Coisas” que não se explicam. Só Deus abençoa.

A abertura do show fica por conta do sanfoneiro Gabriel Chiad. Gabriel Chiad nasceu em Campo Grande (MS), em 16 de setembro de 1998. Multi-instrumentista desde a infância, começou no violão aos sete anos no Colégio Salesiano Dom Bosco, onde completou o ensino médio. Ao longo dos anos, aprendeu a tocar cavaquinho, guitarra, violão — até conhecer o acordeon.

Em 2016, fez aulas com o sanfoneiro Jaime Serejo, mas só alguns anos depois retomaria o instrumento. Em 2021, conheceu Luccas Gomes, sanfoneiro de Michel Teló, que se tornou referência e guia nos estudos. A partir daí, Gabriel aperfeiçoou-se na sanfona, intensificou os estudos de canto com a professora e cantora Maria Cláudia Mendes, e passou a compor suas próprias canções. Seu repertório inclui forró, modão e vanera.

Gabriel já se apresentou em diversas cidades do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, incluindo festas, rodeios, festivais e casas de show. Atuou como músico freelancer ao lado de duplas como Marco Antônio & Gabriel, Max Henrique, Rodrigo & Thayanne, Hugo & Vitor, entre outros. Também integrou o grupo de forró “Forró no Escuro”, sempre levando sua musicalidade vibrante.

Em 2025, assumiu definitivamente o caminho da carreira solo. Lançou as músicas Cheio no Cangote e Morena na Vaquejada, entre outras. Se apresentou em eventos importantes como o Campão Cultural, o Festival Gastronômico de Chapadão do Sul, na cidade turística de Bonito, e em inúmeras apresentações em Campo Grande, consolidando seu nome como um dos jovens talentos da música popular do estado.

Admirador de João Gomes, Gabriel lançou neste ano a música “Eu tenho a senha 2”, uma homenagem ao artista que o inspira desde o início da carreira. Agora, Gabriel tem a honra de abrir o show de João Gomes em sua cidade natal — um marco especial em sua trajetória.

Com carisma, presença de palco e talento genuíno, Gabriel Chiad representa a força da nova geração da música sul-mato-grossense, brasileira, que une tradição, juventude e autenticidade.

O MS ao Vivo é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Sesc-MS (Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul), o projeto trará ao longo do ano intensa programação de shows nacionais, consolidando o estado como um dos principais polos culturais da região Centro-Oeste.

Serviço: A próxima edição do MS ao Vivo será no dia 13 de julho, a partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas, de forma gratuita.