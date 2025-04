Receita Federal libera consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda na próxima quarta-feira (23)

A Receita Federal vai liberar na próxima quarta-feira (23) a consulta ao lote da malha fina do Imposto de Renda, que contempla 279,5 mil contribuintes em todo o país. A verificação poderá ser feita pela internet, tanto pelo site oficial quanto pelo aplicativo da Receita, e é destinada a quem caiu na malha fina, regularizou pendências e aguarda a restituição.

O pagamento das restituições será feito no dia 30 de abril, diretamente na conta bancária ou chave Pix informada na declaração.

O lote de abril inclui também restituições residuais de anos anteriores e distribuirá R$ 339,63 milhões. Do total, R$ 180,27 milhões vão para contribuintes com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência e professores.

Entre os contribuintes prioritários:

– 204.798 usaram chave Pix do tipo CPF ou fizeram a declaração pré-preenchida, o que garante preferência desde 2023;

– 25.283 têm entre 60 e 79 anos;

– 9.502 são professores;

– 4.284 têm mais de 80 anos;

– 3.820 têm deficiência física, mental ou moléstia grave.

Além desses, 31.813 contribuintes receberão a restituição, mesmo sem prioridade legal.

Quem não estiver na lista pode consultar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) para verificar o extrato da declaração. Caso haja pendências, é possível corrigir e reenviar uma declaração retificadora, garantindo a inclusão em lotes futuros.

Se o valor não for creditado na conta por algum motivo — como uma conta encerrada —, o contribuinte terá até um ano para fazer o resgate no Banco do Brasil. O agendamento pode ser feito pelo Portal BB ou pelos telefones:

– 4004-0001 (capitais)

– 0800-729-0001 (demais localidades)

– 0800-729-0088 (deficientes auditivos)

Após esse período, será necessário solicitar o valor não resgatado diretamente no portal e-CAC.

