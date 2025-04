Prefeitura de Nioaque abre processo seletivo com 117 vagas e salários de até R$ 4,8 mil

A Prefeitura Municipal de Nioaque, localizada a 184 quilômetros de Campo Grande, anunciou a abertura de um processo seletivo com 117 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.518,00 e R$ 4.809,72.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 5 e 7 de maio, das 7h às 13h, na Sede da Prefeitura, situada na Avenida General Klinger, nº 377, no Centro da cidade.

A seleção será realizada por análise de títulos, conforme os critérios de pontuação especificados no edital publicado pela administração municipal. Clique aqui e confira o edital.

Entre os cargos oferecidos estão vagas para:

– Psicólogo

– Assistente social

– Enfermeiro

– Bioquímico

– Fonoaudiólogo

– Nutricionista

– Fisioterapeuta

– Farmacêutico

– Odontólogo

– Médico veterinário

– Técnico em raio X

– Técnico de enfermagem

– Técnico de laboratório

– Assistente administrativo

– Auxiliar de consultório dentário

– Agente comunitário de saúde

– Agente de combate às endemias

– Recepcionista

– Merendeira

– Auxiliar de serviços gerais

– Vigia

– Motorista

A iniciativa busca reforçar o quadro de servidores em diversas áreas da administração pública. Os interessados devem ficar atentos aos critérios e documentos exigidos no edital, que está disponível no site da prefeitura.

Para mais informações, os candidatos podem se dirigir diretamente à sede do município ou acessar os canais oficiais da Prefeitura de Nioaque.

