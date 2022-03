Receita Federal antecipa declaração pré-preenchida para hoje

A Receita Federal liberou hoje (14), a declaração pré-preenchida para os contribuintes que têm conta no portal Gov.br, com nível de segurança ouro ou prata.

A previsão é que o recurso fosse liberado amanhã (15), mas a Receita antecipou. Em Mato Grosso do Sul, até quinta-feira (10), o órgão tinha recebido 26,5 mil declarações, enquanto são esperadas mais de 463 mil.

A contadora e coordenadora do NAF (Núcleo de Apoio Fiscal) da Estácio Campo Grande – MS, Lizandra Menezes, explica que, a declaração pré-preenchida não isenta o contribuinte de suas responsabilidades.

“O contribuinte vai baixar as informações dos arquivos do fisco, mas ele a responsabilidade de conferir as informações é dele. Não só conferir como também fazer as devidas correções necessárias. O contribuinte também deve guardar a documentação probatória caso a Receita solicite posteriormente”, orienta Lizandra.

O preenchimento automático é feito com base na Dirf (Declaração de Imposto Retido na Fonte) das pessoas jurídicas pagadoras, de prestadores de serviços de saúde e até mesmo empresas do ramo de imóveis.

Informações como rendimento e deduções, por exemplo, são preenchidas automaticamente, sem que o contribuinte precise digitá-las.

O prazo para entrega da declaração de imposto de renda começou no dia 7 de março e segue até 29 de abril.

Informações:

São obrigados a declarar imposto de renda os contribuintes que receberam rendimentos superiores a R$ 28.559,70 no ano de 2021.

Além disso, deve acertar as contas com a Receita Federal o contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil.

Quem teve ganho de capital na venda de bens ou direitos que foram sujeitos a imposto, fez operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, é proprietário de bens ou direitos, inclusive terra nua com valor superior a R$ 300 mil, teve atividade rural com valor superior a R$ 142.798,50 ou passou a residir no Brasil também é obrigado a entregar a declaração.

Com informações de Agência Brasil.