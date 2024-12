R$ 17,90 a R$ 29,99: Procon Municipal encontra variação de até 67% em itens da Ceia de Natal

A Prefeitura Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Procon (Proteção e Defesa do Consumidor), realizou uma pesquisa de preços entre os dias 2 e 6 de dezembro deste ano, com o objetivo de orientar os consumidores nas compras de Natal. Durante esse período, foram pesquisados 61 itens em 6 supermercados da cidade, com foco nos produtos mais procurados na época festiva.

Os resultados da pesquisa revelaram variações significativas nos preços, destacando a importância de pesquisar antes de comprar. Entre os itens analisados, o panetone de gotas de chocolate apresentou a maior variação de preço, com uma diferença de 67,5%. O menor preço encontrado foi de R$ 17,90, enquanto o maior chegou a R$ 29,99.

Além disso, o pernil temperado sem osso da marca Sadia também se destacou, com uma variação de 56%. O menor preço encontrado foi de R$ 31,99, enquanto o maior alcançou R$ 49,90. As aves natalinas, essenciais para a ceia, também mostraram variações consideráveis. O Peru Assa Fácil temperado, da marca Seara, teve uma variação de 42,8%, com preços que variaram de R$ 25,54 o menor e R$ 36,48 o maior preço encontrado. O Fiesta Assa Fácil temperado, também da Seara, apresentou preços entre R$ 24,84 e R$ 35,48. Acesse AQUI a tabela completa de preços.

“É fundamental que os consumidores estejam cientes das variações de preços, especialmente em épocas festivas como o Natal. A nossa pesquisa tem como objetivo garantir que a população faça escolhas mais informadas e economize em suas compras. Recomendamos que todos comparem os preços e não hesitem em pesquisar, pois a diferença pode ser significativa. O Procon está à disposição para ajudar e orientar os consumidores em suas dúvidas e reclamações”, alertou a Procon.