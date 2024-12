Polícia encontra cadáver em decomposição em mata fechada na região de Três Lagoas

Homem estava desaparecido há 5 meses

Um cadáver foi encontrado na tarde dessa segunda-feira (9), em uma área de mata fechada às margens da BR-158, na saída para Brasilândia-MS. O corpo foi identificado como de Clauderley Pereira de Souza, de 53 anos, que estava desaparecido desde 7 de julho deste ano.

O corpo estava em estado avançado de decomposição, quase totalmente esqueletizado e com algumas partes do corpo, como pernas e o braço direito, desprendidos.

Segundo o boletim de ocorrência, no local havia uma embalagem vazia de pinga. Também foi encontrada carteira com documentos pessoais, mas que não estavam em boas condições, “aparentemente com fluídos provenientes da decomposição”.

Ainda segundo o Boletim, o corpo foi encontrado por uma mulher que recolhia plantas e raízes no local junto de seu marido.

A irmã da vítima já havia registrado boletim de ocorrência de desaparecimento. Segundo ele, o irmão estava desaparecido desde 7 de julho deste ano, quando falou que iria ver emprego em uma fazenda de Água Clara.

