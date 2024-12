Cadastro para passe do estudante 2025 está disponível em Campo Grande

Estudantes de Campo Grande já podem solicitar ou renovar a gratuidade no transporte coletivo para o ano letivo de 2025. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) disponibilizou o portal de cadastro e recadastro, e os interessados em receber o benefício na primeira remessa têm até o dia 12 de janeiro de 2025 para concluir o processo.

O benefício atende alunos do ensino fundamental, médio, superior e cursos técnicos profissionalizantes subsequentes, tanto de instituições públicas quanto privadas. Em 2024, cerca de 34 mil estudantes foram beneficiados com o passe do estudante na Capital.

O cadastramento é realizado exclusivamente pelo site oficial da Agetran. Os estudantes devem preencher os dados solicitados, anexar o CPF e uma foto digital, seguindo as instruções disponíveis no portal.

Quem solicitar o benefício pela primeira vez, precisa comparecer presencialmente a um terminal urbano de transbordo ou à Central de Atendimento do Consórcio Guaicurus, na Rua 25 de Dezembro, 924, 2º andar, Jardim dos Estados. Nestes casos, será necessário pagar o equivalente a três tarifas vigentes para iniciar o processo de inscrição.

Para ter direito ao passe estudantil, o estudante deve:

– Estar matriculado em uma instituição de ensino público ou privado reconhecida pela legislação;

– Residir a pelo menos 2 km de distância da escola, considerando o trajeto das vias públicas;

– Cada beneficiário pode selecionar até seis linhas diferentes para atender ao trajeto entre residência e escola. O programa garante até duas viagens diárias, com intervalo mínimo de 30 minutos entre acessos, válidas nos ônibus, terminais de transbordo e estações Peg Fácil.

Os estudantes têm pouco mais de um mês para garantir o benefício na primeira remessa. O cadastro ou recadastro realizado dentro do prazo assegura a regularidade do acesso ao transporte no início do ano letivo.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site da Agetran ou buscar atendimento nos locais indicados.

