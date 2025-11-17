Fábrica de iogurtes é interditada por falta de higiene e proprietário vai preso em Terenos

No local foram encontrados produtos sem registro, fabricação sem boas práticas de manipulação, ausência de responsável técnico rotulagem com números falsos e falta de higiene nas instalações

Nesta segunda-feira (17), o responsável por uma fábrica de iogurte foi preso em flagratne durante uma ação realizada pela Decon ( Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), do Sim (Serviço de Inspeção Municipal) e da Vigilância Sanitária Municipalem Terenos.

A operação realiza por volta das 09h30 resultou na interdição do local, situada no bairro Bodoquena, Núcleo Industrial de Terenos. No estabelecimento, foram constatados produtos sem registro, fabricação sem boas práticas de manipulação, ausência de responsável técnico regulamentado, rotulagem com número de registro não reconhecido pelo Serviço da Inspeção Municipal e falta de higiene nas instalações.

Durante a inspeção, foi identificada a existência de uma caldeira contendo cerca de 200 litros de leite em processo de pasteurização. Os fiscais verificaram que não havia documentação que comprovasse a procedência da matéria-prima. Além disso, os rótulos utilizados nos produtos eram falsos, já que a numeração impressa não possuía cadastro no SIM.

O responsável pelo estabelecimento, um homem de 67 anos de idade, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Terenos, onde foi autuado em flagrante pelos crimes contra as relações de consumo. O delito prevê pena de dois a cinco anos de detenção, o que inviabiliza o arbitramento de fiança nesta fase do procedimento.

Na ação, foram apreendidas 21 bobinas de rótulos e aproximadamente 200 litros de leite, que serão descartados.

A fábrica foi formalmente interditada pelo Serviço de Inspeção Municipal.

