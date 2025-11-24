Veículo roubado com 712 kg de maconha é abandonado durante fuga na MS-379

Carro com placas falsas havia sido levado em assalto em São Paulo; motorista conseguiu escapar pela mata

Um Renault Captur roubado no Estado de São Paulo e carregado com 712 quilos de maconha foi recuperado nesta segunda-feira (24) em Laguna Carapã. O veículo foi abandonado pelo motorista após uma tentativa de fuga na MS-379, na zona rural do município.

De acordo com o registro, o condutor retornou na pista ao perceber um bloqueio na rodovia e fugiu até abandonar o carro e entrar em uma área de mata. Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado.

Dentro do veículo foram encontrados diversos tabletes de maconha. A checagem apontou que as placas eram falsas e que o Captur havia sido roubado na cidade de Biritiba Mirim (SP).

A carga, avaliada em cerca de R$ 1,5 milhão, e o veículo foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

