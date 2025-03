Queda de 14% nos preços do leite amenizam onda de aumentos enfrentadas pelo consumidor

Dupla da bebida, o achocolatado registrou variação acima de 150% nos valores comercializados na Capital

Custando em torno dos R$ 5,00, o leite de caixinha presente na maior parte dos lares, finalmente, apresentou queda nos preços. De acordo com os valores coletados, semanalmente, pelo jornal O Estado, em seis supermercados, a bebida ficou 14,31% mais em conta para o consumidor em Campo Grande. Na pesquisa realizada na sexta-feira (28), o preço mínimo encontrado foi de 4,89, em comparação à semana anterior onde o menor preço era de R$ 5,59.

A redução, ainda que significativa, gera um certo alívio para o consumidor que vem sendo diariamente penalizado com os aumentos de alimentos básicos à nossa alimentação. Outro produto que apresentou melhores preços foi o achocolatado em pó de 370g, a mistura também apresentou a maior variação de preço (158,66%). Em alguns estabelecimentos o valor repassado para o consumidor variou entre R$ 4,79 e R$ 12,39.

Para o comparativo de preços, a pesquisa do jornal levou em consideração o leite da marca Italac e o achocolatado Nescau. Ainda na seção de mercearia, arroz com kg (Tio Lautério) é vendido por R$ 21,12 em média. Dos seis mercados, três comercializavam o alimento pelo preço de R$ 19,45. O preço mais caro localizado foi de R$ 23,99.

Em mais uma edição da pesquisa para itens da Cesta Básica, o café segue amargando a lista de compras do consumidor campo-grandense. Nesta semana o valor mais caro foi de R$ 27,90, um acréscimo de R$ 1,00 em relação à última pesquisa, quando o maior preço localizado foi de R$ 26,90.

Para a surpresa da clientela, o ovo baixou! Após diversas notícias de aumentos, o menor preço encontrado foi de R$ 9,59 para uma cartela com 12 unidades. Já na semana passada a proteína custava R$ 11,90 (preço mínimo), resultando em uma queda de 24,09%. Cabe lembrar, que o ovo de galinha registrou alta de 19,44% neste mês, segundo o levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Preços do tomate e alho disparam

Se por um lado, o preços de alguns alimentos reagiram com queda nesta semana, na outra ponta alimentos da seção de hortifruti preocupam o consumidor. Como já em destaque em outras edições deste mês, o quilo do tomate voltou a subir, nesta pesquisa o quilo é vendido entre R$ 8,79, podendo chegar a custar R$ 11,85.

Em Campo Grande, o fruto subiu 11,47% nos supermercados em fevereiro, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). O maior volume de chuvas e a menor oferta nas regiões produtoras da temporada de verão, reduziram a oferta e a qualidade do fruto, por isso a elevação de preço na maioria das cidades.

Presente em boa parte das receitas, o preço do alho também vem desafiando o orçamento. Na atual pesquisa do jornal, o valor de comércio do alimento na Capital já chegou à R$ 49,90. O menor preço encontrado foi de R$ 31,50.

Por Suzi Jarde

