Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$40 milhões neste sábado (29)

Apostas podem ser feitas até às 18h; sorteio será transmitido ao vivo pela Caixa

A Mega-Sena realiza neste sábado (29) o sorteio do concurso 2.846, com prêmio acumulado estimado em R$ 40 milhões. O evento acontece às 19h (horário de Campo Grande) no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Os interessados podem registrar suas apostas até as 18h, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo das Loterias Caixa. O valor mínimo da aposta, que permite a escolha de seis números, é de cinco reais.

O prêmio acumulou porque ninguém acertou as seis dezenas do último concurso, realizado na quinta-feira (27). Na ocasião, os números sorteados foram 10 – 31 – 40 – 52 – 54 – 56. Apesar disso, 31 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 86,5 mil cada, enquanto outras 2.307 apostas faturaram R$ 1.661,45 ao acertar quatro dezenas.

A Mega-Sena distribui prêmios para quem acerta quatro, cinco ou seis números. A probabilidade de levar o prêmio principal com uma aposta simples é de 1 em 50 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram