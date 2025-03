USF Tiradentes realiza plantão de vacinação neste sábado

Unidade de Saúde da Família da região do Tiradentes oferece imunização para atualização da caderneta de vacinas da população

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) promove neste sábado (29) plantão de vacinação na Unidade de Saúde da Família (USF) Tiradentes, localizada na Avenida José Nogueira Vieira, s/n, na Capital. A ação visa atualizar a caderneta vacinal de toda a população, disponibilizando as vacinas do calendário de rotina do Plano Nacional de Imunização (PNI), exceto aquelas com cronograma específico.​

O atendimento ocorrerá das 7h30 às 16h45, sem interrupção para o almoço, facilitando o acesso para aqueles que não conseguem comparecer durante o horário regular de funcionamento devido a compromissos profissionais.

Para verificar a necessidade de alguma dose, os interessados devem apresentar a caderneta de vacinação e o cartão SUS, permitindo que a equipe de imunização avalie e administre as vacinas necessárias.

