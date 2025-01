Jovem é agredido por desconhecido no Jardim Tijuca e é levado para a Santa Casa

Um jovem, de 24 anos, precisou ser socorrido após ser espancado por um desconhecido na rua, na noite dessa sexta-feira (17). O caso ocorreu no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, encontrou o rapaz machucado. De acordo com a vítima, ele afirmou não conhecer a pessoa que praticou as agressões contra ele e nem exatamente como aconteceram.

Com dor no braço, na cabeça e na perna, o jovem foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital Santa Casa da Capital.

O caso foi registrado como lesão corporal na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.