Mutirão itinerante oferece serviços jurídicos gratuitos à população nesta sexta-feira; saiba mais

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) e a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) vão realizar o mutirão da Justiça Itinerante nesta sexta-feira (25), além de serviços sociais por estudantes e professores, de forma gratuita à população de Campo Grande.

Serão ofertados atendimentos jurídicos como reconhecimento de união estável e conversão em casamento, divórcio, guarda, pensão alimentícia, investigação de paternidade e entre outros. Além disso, serão oferecidos serviços sociais pelos cursos da universidade. Confira abaixo:

*Biomedicina – Hidratação facial e orientações sobre cuidados específicos com a pele;

*Farmácia – Aferição da pressão arterial, controle da glicemia e orientações gerais de saúde, coleta de medicamentos vencidos ou em desuso, orientações sobre armazenamento correto de medicamentos nas residências;

*Nutrição – Avaliação e orientação nutricional visando proporcionar aos presentes a implementação de hábitos alimentares saudáveis para uma melhor qualidade de vida;

*Enfermagem – Consulta de enfermagem e coleta e preventivo: prevenção e controle do câncer de mama e colo de útero;

*Fisioterapia – Fisioterapia em saúde da mulher: prevenção e tratamento de incontinência urinária;

*ASA/NAP – Acolhimento psicológico e interprete de libras;

*DPU – Orientação previdenciária, benefícios em geral, aposentadorias, aquisição de remédios, bolsa família, questões fundiárias dentre outras;

*Serviço social – Atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social com orientações de como acessar benefícios socioassistenciais, Cadastro Único e demais serviços de assistência social;

*Justiça Itinerante – Alimentos, conversão de separação em divórcio, conversão de união estável em casamento, dissolução de união estável, divórcio direto, exoneração de alimentos, guarda, investigação de paternidade, modificação de guarda, oferecimento de alimentos, reconhecimento de paternidade, dentre outras;

*Engenharia civil – Orientações técnicas sobre construções e reformas;

*Pedagogia – Brinquedoteca e contação de histórias;

*Arquitetura – Lar legal;

Os atendimentos vão acontecer no Nuprajur/Bloco M (Núcleo de Práticas Jurídicas da Católica) na UCDB – localizada na avenida Tamandaré, Vila Nasser – das 7h30 às 11h30. Para garantir o serviço da justiça, é preciso agendar pelos telefones (67) 3312-3510 ou 3643. Já os serviços dos cursos, não precisam de agendamento.

