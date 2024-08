Promoções e pacotes nacionais lideram buscam para quem começou a planejar as férias de final de ano

Setor de turismo tem procura estável, com foco em pacotes para o litoral e planejamento antecipado

Com a aproximação do final de ano, empresas do setor de turismo observam uma demanda constante por viagens, especialmente para destinos nacionais. As praias do Nordeste despontam como as favoritas entre os destinos mais procurados, impulsionadas por promoções atraentes e pacotes que variam desde opções econômicas até luxuosos resorts all inclusive.

Arlene Fortes, proprietária da Vai de Avião, empresa que completará 10 anos em dezembro, falou sobre a procura por viagens de final de ano, observando que “agora, no segundo semestre, começam as procuras de pacotes para final de ano; ainda está baixa a procura, pois as pessoas não se organizam com tanta antecedência.” Arlene destacou que algumas pessoas já se programaram no primeiro semestre, buscando maior parcelamento ao longo do ano, mas que a demanda tende a aumentar após as férias de julho.

Sobre os destinos para o final de ano, ela apontou que o mais procurado é a região Nordeste. “Os brasileiros buscam praia e amam o Nordeste.” Segundo ela, os destinos mais populares são Maceió, Porto de Galinhas, Porto Seguro, Natal e Fortaleza.

Questionada se tem havido um aumento nas reservas de última hora ou se os clientes estão planejando com antecedência, Arlene explicou que “após a pandemia, houve uma redução nesse planejamento antecipado de alguns passageiros, porém houve também quem passou a se organizar para viajar e conhecer novos lugares, principalmente aqueles que nunca haviam viajado e perceberam a necessidade de aproveitar a vida e viver novas experiências.”

Quanto aos tipos de viagens mais solicitadas, a empresária mencionou que a preferência tem sido por mais viagens nacionais. “Em geral, os clientes solicitam destinos mais badalados com hotéis all inclusive, mas acabam optando por pacotes mais econômicos, com o regime de hospedagem apenas com café da manhã.”

Sobre o perfil dos viajantes que procuram pacotes de final de ano, Arlene comentou que não notou mudanças significativas: “O perfil de viajante dessa época em geral são famílias e casais.”

Ela também destacou a importância do planejamento antecipado para obter melhores condições de compra, afirmando que “o que buscamos sempre ressaltar ao viajante é que quanto maior a antecedência na organização e compra de sua viagem, ele vai encontrar o melhor valor e terá o maior parcelamento do pacote no boleto sem consulta – que é nossa especialidade – tornando essa viagem mais viável e acessível.”

Ao falar sobre os valores dos pacotes mais procurados, Arlene enfatizou que depende das datas e da antecedência da viagem. “Um pacote que poderia sair por um valor, pode até dobrar se adquirido em cima da hora e nas datas de altíssima temporada”, concluiu.

Rodrigo Prado, proprietário da RP Viagens, que atua no mercado de turismo há 15 anos, sendo os últimos sete dedicados à sua própria empresa, comentou sobre a procura por pacotes de viagens de final de ano. Segundo ele, “a procura, por enquanto, está aquecida, pois muita gente se organiza com antecedência.”

Quando questionado sobre os tipos de viagens mais solicitadas para o período, Prado destacou que os pacotes econômicos têm sido os mais procurados, com foco em destinos nacionais, especialmente praias. “Os valores dos pacotes para praia estão em torno de R$ 1,5 mil a R$ 2 mil”, explicou.

Quanto ao perfil dos viajantes que estão buscando pacotes de final de ano, Rodrigo observou que a maioria é composta por “famílias, casais e grupos de amigos.”

O empresário também mencionou as ofertas especiais que a RP Viagens está promovendo nesta temporada. “Estamos oferecendo pacotes para a Praia de Santa Catarina (Meia Praia) e Rio de Janeiro (Cabo Frio), com valores em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000”, concluiu.

João Evaristo, proprietário da Reserva Feita, em comparação ao ano passado, destacou que, “no geral, a procura permanece estável, com números bem similares”. Em relação aos destinos mais procurados, ele apontou que as tendências se mantêm. “Como acontece todos os anos, os destinos mais procurados são as praias do Nordeste, principalmente Porto Seguro, Porto de Galinhas e as praias da Bahia.”

Sobre o comportamento dos clientes na hora de planejar as viagens, João observou que, “em sua grande maioria, os clientes planejam suas viagens de férias com antecedência, até para se programarem para a ausência do trabalho e aproveitarem tarifas melhores.”

Quando questionado sobre os tipos de viagens mais solicitadas, ele enfatizou que a preferência para o final do ano são as viagens nacionais para o litoral. “Os clientes querem aproveitar o verão e nossas belíssimas praias. E tem procura de todos os gostos e bolsos: desde uma pousada mais econômica até os resorts all inclusive.” o empresário explicou que o fato de ser inverno no hemisfério Norte e o dólar alto influenciam para que a procura seja maior por pacotes nacionais, que, em sua maioria, “ficam entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, para dois adultos”.

No que diz respeito ao perfil dos viajantes que procuram pacotes de final de ano, João notou que “para o final do ano, o perfil que mais procura são famílias, pois coincide com as férias escolares e é um período em que os filhos podem viajar”, explica.

Por fim, o proprietário mencionou as estratégias da Reserva Feita para atrair mais clientes nesta temporada. “Monitoramos diariamente as tarifas de aéreo e hospedagem, e sempre que o valor cai, a gente já lança as promoções. O importante é o cliente aproveitar o dia, pois tarifas menores acabam rápido. Não pode perder a oportunidade. Gostou, comprou, viajou!”, concluiu.

Por Djeneffer Cordoba

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais