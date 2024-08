Setor industrial de MS abriu mais de 5,2 mil novas vagas de emprego entre janeiro e junho

Mato Grosso do Sul teve, somente em 2024, mais de cinco mil novas vagas de emprego aberta entre os meses de janeiro a junho, conforme levantamento do Observatório da Indústria da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), quanto ao setor da indústria.

De acordo com os dados, somente no mês de junho, a atividade industrial gerou 128 novos postos formais. Ao todo, foram 7.982 contratações contra 7.854 demissões.

Em relação ao acumulado do ano até o momento, são 5.257 vagas abertas somente nesse setor, resultando 53.291 contratações e 48.034 demissões. Isso corresponde a uma participação de 25% do total de vagas abertas no Estado nesse período.

As atividades industriais que mais abriram vagas no mês de junho foram fabricação de produtos de carne (+156), fabricação de álcool e abate bovino (+121), obras de alvenaria (+94), serviços especializados para construção (+67) e fabricação de açúcar (+62).

Quanto aos municípios que mais contrataram em junho estão Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Nova Andradina, Aparecida do Taboado, Corumbá, entre outros.

Na contramão, as cidades que fecharam o mês com saldo negativo, ou seja, fecharam mais vagas foram Ribas do Rio Pardo, Inocência e Chapadão do Sul.

