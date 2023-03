Projetos aprovados pelo Codecon devem injetar R$ 22 milhões na economia da Capital

Na 1ª Reunião Ordinária de 2023, realizada ontem (28), o Codecon (Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande) aprovou diversos projetos que devem injetar, aproximadamente R$ 21 milhões na economia de Campo Grande.

Foram analisados e votados projetos pendentes das últimas três reuniões, agora as propostas seguem para a Câmara Municipal de Vereadores para análise e aprovação de lei autorizativa para a concessão dos benefícios da Lei do Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande).

Dentre as aprovações estão projetos relacionados a empresas com atividades de indústria de nutrição animal de processamento e armazenamento de grãos, metalúrgica de montagem e manutenção industrial e cervejaria. Juntando as três são quase 100 vagas de empregos gerados.

Na ocasião também foi aprovada a prorrogação de incentivos fiscais de centros multiusos que geram empregos em regiões de vulnerabilidade social, e a posse dos novos conselheiros que atuarão até 19 de outubro deste ano.

Secretário da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), Adelaido Vila, destaca que a reunião marca o início de um ano com altas expectativas para abertura de novos em Campo Grande.

“Um novo tempo para as empresas que buscam incentivos da Prefeitura de Campo Grande, que com os benefícios oferecidos poderão crescer e assim fortalecer o setor produtivo na nossa cidade”, disse.

Também foram distribuídos nove projetos de empresas que buscam investir e expandir seus negócios na Capital por meio do apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Conforme a nova Lei do Prodes, além das grandes empresas, os negócios de médio e pequeno porte também podem solicitar incentivos previstos no programa. Às regras da lei em vigor, estabelece que no caso de processos que dependam de apreciação do Codecon, deve ser realizado sorteio publicamente ao fim de cada sessão.

Ao final foi apresentado o calendário das futuras reuniões do Codecon em 2023, que estão previstas para serem realizadas uma vez ao mês.

