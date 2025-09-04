Programa Gás do Povo vai garantir botijão gratuito a mais de 159 mil famílias em MS

Iniciativa federal substitui Auxílio Gás e entrega diretamente o botijão para famílias de baixa renda

Mato Grosso do Sul terá 159.709 famílias beneficiadas pelo programa Gás do Povo, lançado nesta quinta-feira (4) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa entrega gratuitamente o botijão de gás de cozinha para famílias de baixa renda, sem necessidade de repasse em dinheiro, como ocorria no Auxílio Gás.

Terão direito ao benefício famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário mínimo, priorizando aquelas que recebem o Bolsa Família. A quantidade de botijões varia de acordo com o tamanho da família, podendo chegar a seis unidades por ano para domicílios com quatro ou mais integrantes.

O programa tem alcance nacional, contemplando 15,5 milhões de famílias — cerca de 50 milhões de pessoas. O Nordeste concentra o maior número de beneficiados, seguido por Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. Entre os estados com mais de um milhão de famílias atendidas estão São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Maranhão e Pará.

A retirada dos botijões será feita diretamente nas revendas credenciadas, com validação eletrônica do benefício por meio de um vale digital. O governo estima distribuir 65 milhões de botijões em 2026, com investimento anual de R$ 5,1 bilhões, enquanto neste ano haverá um repasse de R$ 3,57 bilhões na fase de transição.

