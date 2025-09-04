Polícia encontra 7 Kg de drogas transportados por trio em veículo no município de Bataguassu

Entorpecentes estavam em compartimento oculto dentro do veículo

Nesta quarta-feira (3), 5 Kg de maconha e 2,4 Kg de haxixe foram apreendidos em um veículo em Bataguassu.

Policias abordaram o VW/Gol com placas de origem do Paraguai, na BR-267. O motorista e duas passageiras do veículo demonstraram nervosismo.

Foi feita uma fiscalizaççao no veículo e um compartimento oculto foi enconbtrado no carro, onde estavam escondidos a maconha e o haxixe As passageiras confessaram que o trio pegou o veículo com as drogas no Paraguai e que iriam até São Paulo.

A ação foi realizada Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a ocorrência foi encaminhada para uma unidade da PF em Três Lagoas (MS).

