Motorista é preso com 8 Kg de drogas no carro em Maracajú

Policais encontrarm os entorpecentes em vistoria no veículo

Nesta quinta-feira (4), foram apreendidos 6,4 Kg de skunk e 2 Kg de haxixe transportados em um veículo no município de Maracaju.

Os policais policiais sentiram forte odor de maconha na abordagem ao carro, um Renault/Logan. Em vistoria no veículo, foram encontradas as embalagens de skunk e haxixe nas portas do veículo.

O motorista disse ter pego o carro com os ilícitos no Paraguai e que viajaria até Campo Grande. Ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e encaminhado à uma unidade da Polícia Federal (PF) em Dourados, junto com os ilícitos.

